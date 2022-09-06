أليغري: بوغبا خارج حسابات مونديال قطر مع فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المدير الفني لفريق يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، أمس الإثنين، غياب لاعبه في خط الوسط الفرنسي بول بوغبا، مؤكدا أنه قد لا يعود إلى الملاعب مع النادي، حتى يناير المقبل بسبب إصابته في الركبة، والتي تتطلب خضوعه لجراحة، وبالتالي صعوبة لحاقه بكأس العالم في قطر بنهاية العالم الجاري 2022.

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وقرر بوغبا عدم الخضوع لجراحة، بعد أن أصيب في الغضروف المفصلي أثناء التدريب، بعد عودته للانضمام إلى يوفنتوس من مانشستر يونايتد في نهاية الموسم، في أغسطس الماضي.

وقال أليغري للصحفيين قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء: «تدرب هذا الصباح للمرة الثانية لكنه توقف ثم تقرر بعد ذلك أن يخضع لجراحة، سنعيده للتشكيلة بشكل واقعي في يناير».

وأضاف: «كأس العالم ليست مشكلتي، مشكلة يوفنتوس هو أنه سيعود في يناير».