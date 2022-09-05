مانشستر يونايتد يستعرض الإثارة في «البريميرليغ» أمام آرسنال

القاهرة - بوابة الوسط

ألحق نادي مانشستر يونايتد، الخسارة الأولى بفريق آرسنال، أمس الأحد، بعد الفوز عليه (3-1)، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ»، سجل الهدف الافتتاحي في اللقاء، نجم «الشياطين الحمر» الجديد، أنتوني، في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني، نجح آرسنال في إدراك التعادل، عن طريق بوكايو ساكا، في الدقيقة 60، ولكن ماركوس راشفورد كان له رأي آخر، واستطاع التقدم من جديد لفريقه، في الدقيقة 66، ثم واصل اللاعب تألقه، وسجل الهدف الثالث بمهارة عالية.



وبتلك النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، فيما بقى تجمد رصيد آرسنال عند 15 نقطة، في المركز الأول.