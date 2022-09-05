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سقوط مذل لرجال مورينيو في روما أمام أودينيزي بالدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 04:25 مساء
سقوط مذل لرجال مورينيو في روما أمام أودينيزي بالدوري الإيطالي
مباراة روما أمام أودينيزي. (إنترنت)
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سحق نادي أودينيزي ضيفه روما (4-0)، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، سجل أهداف فريق أودينيزي، ينوما ديستيني أودوجي، لازار ساماردزيتش، روبرتو بيرييرا، وساندي لوفريتش، في الدقائق 5 و56 و75 و82.

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وتعد هذه الخسارة قاسية لرجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي بدأ الموسم بشكل قوي مع كتيبته المدعمة بالانتقالات الصيفية، لكنه خسر في نهاية المطاف ثلاث نقاط كانت ستضعه في الصدارة بأريحية طفيفة، واكتفى بالإبقاء على النقاط العشر، وخسر مركزا وبات خامسا خلف أودينيزي بفارق الأهداف.

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