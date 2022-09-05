برايتون يثور على ليستر سيتي في «البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط

حقق نادي برايتون فوزًا كبيرًا على ليستر سيتي (5-2)، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ»، على ملعب استاد فالمر.

سجل نجم ليستر، كيليتشي إيهيناتشو، الهدف الأول، في الثانية 52، ليظن الجميع أن برايتون سيخسر بنتيجة عريضة، وفي الدقيقة العاشرة، سجل برايتون التعادل عن طريق لاعب ليستر، لوك توماس، بالخطأ في مرماه، وأضاف مويسيس كايسيدو الهدف الثاني في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، وفي الدقيقة 33، استطاع ليستر تدارك الموقف، وتسجيل هدف التعادل عن طريق باستون داكا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي (2-2).

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وفي الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 64، أحرز لياندرو تروسارد الهدف الثالث لبرايتون، بينما سجل أليكسيس ماك اليستير، الهدف الرابع، عن طريق ضربة جزاء نفذها بنجاح، في الدقيقة 71، كما أحرز نفس اللاعب، الهدف الخامس، في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، وبهذه النتيجة، ظل فريق ليستر في المركز الأخير، برصيد نقطة وحيدة، بينما رفع برايتون صيده إلى 13 نقطة، في المركز الرابع.