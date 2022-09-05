هيرتا برلين يقتنص الفوز الأول في الدوري الألماني على أوغسبورغ

القاهرة - بوابة الوسط

اقتنص هيرتا برلين انتصاره الأول في بطولة الدوري الألماني، خلال الموسم الحالي، عقب فوزه الثمين (2-0) على مضيفه أوغسبورغ، أمس الأحد، في الجولة الخامسة للمسابقة، ليرتفع رصيد هيرتا برلين، الذي حقق تعادلًا وحيدًا، مقابل 3 هزائم، قبل مواجهة أوغسبورغ، إلى 4 نقاط، ليتقدم من المركز 17 إلى المركز 13، في جدول ترتيب المسابقة.

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في المقابل، توقف رصيد أوغسبورغ، الذي تكبد خسارته الرابعة، مقابل فوز وحيد، عند 3 نقاط، في المركز 15، وافتتح البلجيكي دودي لوكيباكيو التسجيل لهيرتا برلين في الدقيقة 57، قبل أن يطلق ماركو ريشتر رصاصة الرحمة على آمال أوغسبورغ في التعادل، عقب تسجيله الهدف الثاني لفريق العاصمة الألمانية، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا عن الضائع للشوط الثاني.