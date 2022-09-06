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تشيلسي يحل ضيفا على زغرب.. ومهمة سهلة لميلان أمام سالزبورغ النمساوي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 02:26 مساء
تشيلسي يحل ضيفا على زغرب.. ومهمة سهلة لميلان أمام سالزبورغ النمساوي
فريق تشيلسي. (صفحة نادي تشيلسي عبر فيسبوك)
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يحل تشيلسي بطل 2020 ضيفا على دينامو زغرب في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء الثلاثاء بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، في اختبار صعب لفريق المدرب الألماني، توماس توخيل، الذي ما زال يبحث عن هويته بعد بداية مرتبكة في الدوري الإنجليزي وضعته في المركز السادس بعد ست مراحل.

وضمن المجموعة نفسها يستضيف سالزبورغ النمساوي فريق ميلان الإيطالي، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، في لقاء يبدو فيه الأخير المرشح الأبرز خصوصا بعد أن نجح في حسم مباراة الديربي أمام جاره الإنتر (2-1) السبت.

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وحقق نادي ميلان فوزا بشق الأنفس على غريمه إنتر ميلان، (3-2)، في مباراة مثيرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي «ديربي الغضب»، الذي أُقيم في سان سيرو.

شهد اللقاء منذ بدايته تبادلا للفرص بين الفريقين الكبيرين، لكن مارسيلو بروزوفيتش، في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، سجل هدف التقدم للإنتر في شباك «الروسونيري»، وفي الدقيقة 28، استطاع نجم ميلان، ومهاجمه الخطير، رافائيل لياو، تسجيل هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي (1-1).

ومع بداية الشوط الثاني، هاجم ميلان بقوة، إلا أن أوليفير جيرو، أحرز هدف التقدم لفريقه، في الدقيقة 54، وفي الدقيقة 60، استطاع لياو إضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقه بمهارة عالية، ولم يمر وقت طويل، إلا أن قلص الفارق إدين دجيكو، بتسجيله الهدف الثاني لإنتر.

رفع ميلان رصيده إلى 11 نقطة، معتليا الصدارة موقتا، فيما بقى إنتر في المركز الرابع، برصيد تسع نقاط.

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