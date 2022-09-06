أنشيلوتي يحذر ريال مدريد قبل بداية الدفاع عن اللقب في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

يبدأ ريال مدريد الإسباني حملة الدفاع عن لقبه في دوري الأبطال بمواجهة سلتيك الاسكتلندي اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء بتوقيت ليبيا، ضمن المجموعة السادسة، ويدافع الريال عن لقبه القياسي الرابع عشر من الأراضي الاسكتلندية بمواجهة سلتيك، فيما يلتقي لايبزيغ الألماني مع شاختار دونتيسك الأوكراني.

ويدخل ريال مدريد اللقاء منتعشا بتصدره الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة بأربعة انتصارات آخرها السبت (2-1) على ريال بيتيس، لكن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي بات في مايو الماضي أول مدرب يحرز الكأس أربع مرات في مسيرته، حذر من المواجهة الافتتاحية.

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وذكر أنشيلوتي لاعبيه بالهزيمة التي تلقاها الفريق الموسم الماضي على أرضه أمام شيريف تيراسبول المولدافي الذي كان يظن الجميع أنه الحلقة الأضعف بالمسابقة.

ويضع الريال آماله على هدّافه الفرنسي كريم بنزيما الأفضل بالمسابقة الموسم الماضي، مع الجناح البرازيلي المتألق فينيسيوس جونيور، وفي الخلف الحارس البلجيكي العملاق تيبو كورتوا.

وضمن المجموعة ذاتها يأمل لايبزيغ في أن ينحي بدايته المتواضعة بالدوري الألماني جانباً، عندما يستهل مشواره الأوروبي بلقاء شاختار، حيث حقق لايبزيغ، حامل لقب كأس ألمانيا، انتصاراً واحداً خلال خمس مباريات خاضها حتى الآن في البوندسليغا، وقد تلقى هزيمة ثقيلة أمام إنتراخت فرانكفورت (صفر-4) السبت.