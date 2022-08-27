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محاولة جديدة من وكيل رونالدو للعودة إلى الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 أغسطس 2022, 01:18 مساء
محاولة جديدة من وكيل رونالدو للعودة إلى الدوري الإيطالي
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (رويترز)
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كشفت مصادر صحفية، اليوم السبت، محاولات من وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل العودة إلى الدوري الإيطالي من جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأكدت مصادر وفقا لـ«beIN SPORTS» أن وكيل أعمال كريستيانو رونالدو، جورج منديش، يجري مفاوضات مع نادي نابولي من أجل انتقال النجم البرتغالي للفريق الإيطالي.

وأوضحت المصادر، أنه جاري البحث عن حلول مادية وفنية تتعلق ببيع مهاجم نابولي النيجيري فيكتور أوسيمين، من أجل استقدام النجم البرتغالي.

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وأكدت المصادر أن انضمام النجم البرتغالي مرتبط ببيع اللاعب فيكتور أوسيمين إلى مانشستر يونايتد بـ140 مليون يورو، لكن التقارير الصحفية الإيطالية أشارت إلى إمكانية تعثر صفقة انتداب كريستيانو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لأن أوسيمين غير مقتنع بفكرة الانضمام لمانشستر بسبب رغبته في اللعب بدوري أبطال أوروبا. 

وتحوم الشكوك حول مستقبل رونالدو (37 عامًا) مع مانشستر يونايتد الذي يعيش أزمة نتائج في بداية الموسم الجاري.

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