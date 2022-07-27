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بايرن ميونخ يرفض كريستيانو رونالدو بعد وصفه بالأفضل على كوكب الأرض

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 04:02 مساء
بايرن ميونخ يرفض كريستيانو رونالدو بعد وصفه بالأفضل على كوكب الأرض
كريستيانو رونالدو. (أرشيفية : الإنترنت)
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فتح نادي بايرن ميونخ الألماني ملف البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأكد أنه بحث داخليًا إمكانية التعاقد مع النجم البرتغالي على خلفية عرض تلقاه حامل لقب «البوندسليغا» من جانب لاعب مانشستر يونايتد.

وقال رئيس نادي بايرن ميونيخ، الألماني أوليفر كان، في تصريحات لجريدة «بيلد»: «لقد تحدثنا عن هذه المسألة، وإلا لما كنا نقوم بعملنا جيدًا، بشكل شخصي، أعتقد أن كريستيانو رونالدو واحد من أفضل اللاعبين الذين وجدوا على كوكب الأرض»، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

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ورغم التقدير الكبير للمهاجم البرتغالي، فقد خلص النادي «البافاري» إلى استبعاد إمكانية التعاقد مع كريستيانو رونالدو لأنه «لن يتناسب مع فلسفتنا» على حد قول مسؤول البايرن.

تقرير المصير مع مانشستر يونايتد
انضم كريستيانو أمس الثلاثاء، إلى فريقه مانشستر يونايتد للمرة الأولى، وأكدت تقارير إخبارية أن المهاجم المخضرم سيعود لمدينة مانشستر وسيتدرب اليوم للمرة الأولى مع باقي زملائه بالفريق ضمن مرحلة الإعداد للموسم الجديد، بعد غيابه عن جولة الفريق في أستراليا وإندونيسيا.

وأضافت العديد من وسائل الإعلام أن كريستيانو يعقد اجتماعًا مع مجلس إدارة اليونايتد لبحث مستقبله خاصة وأنه يرغب في تغيير الأجواء.

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