كريستيانو رونالدو يقرر مصيره.. ومانشستر يونايتد يفاوض البديل

القاهرة - بوابة الوسط

يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع أحد الثنائي ساسا كالادزيتش، نجم شتوتغارت، أو بينيامين سيسكو، لاعب لايبزيغ، تحسبا لرحيل كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

- بايرن ميونخ يرفض كريستيانو رونالدو بعد وصفه بالأفضل على كوكب الأرض

ويصر رونالدو على الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، رغم عودته إلى الفريق خلال الأيام القليلة الماضية، واتجه مانشستر يونايتد للثنائي المذكور بعدما وجد أن البرازيلي أنتوني مهاجم أياكس سيكون غالي الثمن، بحسب ما ذكرته جريدة «ديلي ميل» البريطانية اليوم الإثنين.

تقرير المصير مع مانشستر يونايتد

انضم كريستيانو إلى فريقه مانشستر يونايتد للمرة الأولى، وأكدت تقارير إخبارية أن المهاجم المخضرم عاد لمدينة مانشستر وتدرب للمرة الأولى مع باقي زملائه بالفريق ضمن مرحلة الإعداد للموسم الجديد، بعد غيابه عن جولة الفريق في أستراليا وإندونيسيا.

وأضافت العديد من وسائل الإعلام أن كريستيانو يواصل عقد الاجتماعات مع مجلس إدارة اليونايتد لبحث مستقبله خاصة أنه يرغب في تغيير الأجواء.

رفض بايرن ميونخ

فتح نادي بايرن ميونخ الألماني ملف البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأكد أنه بحث داخليا إمكانية التعاقد مع النجم البرتغالي على خلفية عرض تلقاه حامل لقب «البوندسليغا» من جانب لاعب مانشستر يونايتد.

وقال رئيس نادي بايرن ميونيخ، الألماني أوليفر كان، في تصريحات إلى جريدة «بيلد»: «لقد تحدثنا عن هذه المسألة، وإلا لما كنا نقوم بعملنا جيدا، بشكل شخصي، أعتقد أن كريستيانو رونالدو واحد من أفضل اللاعبين الذين وجدوا على كوكب الأرض»، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

ورغم التقدير الكبير للمهاجم البرتغالي، فقد خلص النادي «البافاري» إلى استبعاد إمكانية التعاقد مع كريستيانو رونالدو لأنه «لن يتناسب مع فلسفتنا» على حد قول مسؤول البايرن.