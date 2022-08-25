تغطية مباشرة لمراسم قرعة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم «بوابة الوسط» تغطية مباشرة لمراسم سحب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، في تركيا، والتي ستحدد معالم المنافسة على اللقب الذي سيقام نهائيه في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول.

وستشهد النسخة الجديدة تغييرا في جدول المباريات بسبب إقامة مونديال قطر في منتصف الموسم، حيث سيتعين تحديد المتأهلين عن دور المجموعات في أوائل نوفمبر المقبل، أي قبل شهر من المعتاد.

الفرق المتأهلة

المستوى الأول: (ريال مدريد - آينتراخت فرانكفورت - مانشستر سيتي - ميلان - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان - بورتو - أياكس.(



المستوى الثاني: (ليفربول - تشيلسي - برشلونة - يوفنتوس - أتلتيكو مدريد - إشبيلية - لايبزيغ – توتنهام).



المستوى الثالث: (بوروسيا دورتموند - سالزبورغ - شاختار - إنتر ميلان - نابولي - سبورتنغ لشبونة - باير ليفركوزن - مارسيليا - كلوب بروج – سيلتك).



المستوى الرابع: (بنفيكا - مكابي حيفا - فيكتوريا بلزن - كوبنهاغن - رينجرز - دينامو زغرب).

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