محمد صلاح: أود التنازل عن كل الجوائز من أجل إعادة نهائي الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى الدولي المصري، محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، سعادته الكبيرة لحصد الألقاب الفردية، ولكنه أعرب عن حزنه لعدم تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا (2021-2022)، بعد خسارة النهائي أمام ريال مدريد بهدف دون رد.

وقال محمد صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن تقديري من قبل المشجعين والصحفيين الرياضيين في الموسم نفسه هو شيء مميز لن أنساه أبدا».

وأوضح محمد صلاح: «ومع ذلك، أنا مستعد للتنازل عن كل تلك الجوائز الفردية التي حصلت عليها، من أجل فرصة إعادة المباراة النهائية، لكن هذه ليست الطريقة التي تسير بها كرة القدم».

إعادة لقب دوري أبطال أوروبا

وأضاف: «لا يمكنني التعبير بالكلمات عن مدى رغبتنا في إعادة لقب دوري أبطال أوروبا إلى ليفربول، ولكن في النهاية لم نتمكن من ذلك.. لا أستطيع أن أشكر المشجعين بما يكفي لدعمهم. كان موسما طويلا جدا ولكن جزءا مني يتمنى أن يبدأ الموسم المقبل مرة أخرى غدا».

صلاح في قائمة المرشحين للأفضل بإنجلترا

وتواجد محمد صلاح في قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العام في إنجلترا للمرة الأولى منذ (2017-2018) عندما فاز بالجائزة من رابطة اللاعبين المحترفين. وحقق اللاعب المصري لقب هداف الدوري في 2017-2018 برصيد 32 هدفا ثم موسم 2018-2019 برصيد 22 هدفا.

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وأصبح صلاح ثاني لاعب في البريميرليغ يجمع بين لقب الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب في الموسم (2021-2022) بعد هاري كين الموسم الماضي، في الجائزة التي بدأت في موسم 2017-2018.