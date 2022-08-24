وسط تغييرات وشروط.. اسطنبول تتزين لقرعة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.. الخميس

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق غدًا الخميس قرعة دور المجموعات للنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023 في تركيا، والتي ستحدد معالم المنافسة على اللقب الذي سيقام نهائيه في ملعب أتاتورك الأولمبي في اسطنبول، وستشهد النسخة الجديدة تغييرًا في جدول المباريات بسبب إقامة مونديال قطر في منتصف الموسم، حيث سيتعين تحديد المتأهلين عن دور المجموعات في أوائل نوفمبر المقبل، أي قبل شهر من المعتاد.

واستعادت اسطنبول أخيرًا مكانتها كمقر لنهائي البطولة الأعرق في أوروبا على مستوى الأندية، والذي سبق وفشلت في احتضانه مرتين بسبب وباء كورونا، وكانت المرة الأولى في العام 2020، حينما جرى نقل المقر للشبونة، التي استضافت آخر نسختين للبطولة، حيث جرى نقلها أيضًا في 2021 إلى بورتو بسبب القيود المفروضة جراء الوباء، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

اسطنبول تتزين لنهائي البطولة للمرة الثانية

وستكون هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها اسطنبول نهائي البطولة بعد 2005، حينما توج ليفربول باللقب بقيادة رافائيل بنيتيز بانتصاره بركلات الترجيح على حساب ميلان بقيادة كارلو أنشيلوتي، وستكون كرة القدم الألمانية هي الأكثر تمثيلًا في البطولة، كما حدث مع إسبانيا العام الماضي، حيث ستحظى بخمسة ممثلين.

وسيصاحب إينتراخت فرانكفورت، بطل «اليوروبا ليغ»، كل من بايرن ميونخ ولايبزيغ وبروسيا دورتموند وباير ليفركوزن، للمنافسة في دور المجموعات، بينما ستحظى إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا بأربعة ممثلين، والبرتغال بثلاثة بورتو وسبورتنغ وبنفيكا، وفرنسا باثنين باريس سان جيرمان ومارسيليا، في انتظار معرفة باقي الفرق القادمة من الأدوار التمهيدية.

نظام البطولة في النسخة الحالية

وأكد 26 فريقًا متطلعًا للقب تأهله بشكل مباشر لدور المجموعات بدوري الأبطال، بفضل التصنيف الذي حققه في الدوري الخاص به، وينضم إليها 6 فرق أخرى مشاركة بالتصفيات، جرى معرفة هوية ثلاثة منها: بنفيكا البرتغالي ومكابي حيفا الإسرائيلي وفيكتوريا بلزن التشيكي.

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وسيجري حسم الفرق الثلاثة الأخرى المتبقية اليوم الأربعاء بين أي من: دينامو زغرب الكرواتي بودو جليمت النرويجي، وآيندهوفن الهولندي ورينجرز الإسكتلندي، وترابظون سبور التركي أمام كوبنهاغن الدنماركي.

وبعد اكتمال عقد الفرق الـ32 المتأهلة لدور المجموعات، سيجري إجراء القرعة غداً الخميس مع تقسيم الأندية على ثماني مجموعات تضم كل واحدة أربعة فرق.

ثمانية أندية تتصدر المجموعات الثمانية

وتتصدر الأندية التالية المجموعات الثمانية وهي: ريال مدريد «بطل دوري الأبطال»، اينتراخت فرانكفورت «بطل الدوري الأوروبي»، مانشستر سيتي «بطل البريميير ليغ»، ميلان «بطل السيري آ»، بايرن ميونخ «بطل البوندسليغا»، باريس سان جيرمان «بطل الليغ آ»، بورتو «بطل البرتغال» وآياكس أمستردام «بطل الدوري الهولندي».

بينما ستتوزع باقي الأندية الأخرى على الأوعية بحسب معايير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»: ليفربول، تشيلسي، توتنهام، برشلونة، أتلتيكو مدريد، إشبيلية من إسبانيا؛ لايبزيغ، بروسيا دورتموند وباير ليفركوزن من ألمانيا، يوفنتوس وإنتر ونابولي من إيطاليا؛ سبورتنج وبنفيكا من البرتغال؛ سالزبورغ من النمسا، شاختار دونيتسك من أوكرانيا، مارسيليا من فرنسا، كلوب بروج من بلجيكا، سلتيك من اسكتلندا، مكابي حيفا من إسرائيل، فيكتوريا بلزن من التشيك.

قرعة تحمل بعض الشروط

وكما سبق وحدث في النسخ الماضية، فإن القرعة تحمل بعض الشروط، وهي عدم وقوع فريقين من نفس البلد في مجموعة واحدة، وسيتأهل أفضل فريقين من المجموعة لدور الستة عشر، الذي سيقام عقب مونديال قطر، بينما ستنتقل الفرق المحتلة للمركز الثالث للمشاركة في الدوري الأوروبي، لتلعب أمام الفرق الوصيفة في دور المجموعات بالبطولة الثانية القارية.

وسينطلق دوري الأبطال الذي تقام مبارياته يومي الثلاثاء والأربعاء في 6 و7 سبتمبر المقبل، حيث ستقام الجولة الأولى من دور المجموعات، وستنطلق الجولة الثانية يومي 13 و14، والثالثة يومي 4 و5 أكتوبر، والرابعة يومي 11 و12 أكتوبر، والخامسة يومي 25 و26 أكتوبر، والسادسة يومي 1 و2 نوفمبر، وبعدها بخمسة أيام، في السابع من نوفمبر، ستقام قرعة الدور ثمن النهائي.