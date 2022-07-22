«مونديال يوجين»: الجامايكية شيريكا جاكسون تحرز ذهبية سباق 200 متر

القاهرة - بوابة الوسط

أحرزت الجامايكية شيريكا جاكسون، ذهبية سباق 200 متر في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

وقطعت جاكسون مسافة السباق بزمن 21.45 ثانية محققة رقما قياسيا جديدا للبطولة وثاني أسرع توقيت في التاريخ خلف حاملة الرقم القياسي العالمي الأميركية فلورانس غريفيث-جوينر (21.34 ث منذ العام 1988).

وكان الرقم السابق للبطولة بحوزة الهولندي دافني شيبرز وهو 21.63 وسجلته في نسخة بكين العام 2015.

وعادت الفضية إلى مواطنتها المتوجة بذهبية سباق 100 م شيلي-آن فرايزر-برايس (21.81 ث) والبريطانية دينا آشير-سميث حاملة اللقب (22.02 ث).

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وهو اللقب العالمي الفردي الأول لجاكسون، بعدما نالت المعدن الأصفر مع منتخب بلادها في سباقي التتابع أربع مرات 400 م في نسخة بكين 2015 والتتابع 4 مرات 100 م في النسخة الأخيرة في الدوحة عام 2019، إلى جانب ذهبية التتابع أربع مرات 100 متر في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي.