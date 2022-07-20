الأسترالية إليانور باترسون تحرز ذهبية القفز العالي في «مونديال يوجين»

القاهرة - بوابة الوسط

أحرزت الأسترالية إليانور باترسون ذهبية منافسات القفز العالي ببطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها مدينة يوجين بولاية أوريجون الأميركية.

ونالت باترسون الميدالية بعدما أخفقت في محاولتين، الأولى عند ارتفاع 1.98 متر، والثانية عند ارتفاع مترين، ثم نجحت عند ارتفاع 2.02 متر من المحاولة الأولى لتخطف الذهبية من الأوكرانية ياروسلافا ماهوتشيخ التي عبرت الارتفاع ذاته في المحاولة الثانية، حسب وكالة «رويترز».

ونالت الإيطالية إيلينا فالورتيجارا البرونزية بعد معادلة أفضل أداء شخصي لها عند ارتفاع مترين.

وقالت باترسون: «تحقيق 2.02 متر أمر لا يصدق.. أنا سعيدة جدا بهذا الرقم وفخورة بنفسي وفريقي المعاون».