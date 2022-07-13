رحيم ستيرلينغ يعلن رحيله عن مانشستر سيتي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن اللاعب الإنجليزي، رحيم ستيرلينغ، اليوم الأربعاء، رحيله عن ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، بتوجيهه رسالة شكر مؤثرة إلى الفريق والجماهير.

وقال «ستيرلينغ» في رسالة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لقد كان شرفا أن أرتدي قميص مانشستر سيتي، وصلت إلى هنا بعمر الـ20، واليوم أغادر كرجل».

وأضاف: «إلى جميع العاملين والطاقم التدريبي الذين لعبوا دورا كبيرا في تطوري إلى زملائي في الفريق، وإلى عمال غرفة الملابس، أشكركم وأكن لكم كل الاحترام».

مشواره مع السيتي

وتعاقد مانشستر سيتي في صيف 2015 مع رحيم ستيرلينغ، في صفقة بلغت قيمتها 49 مليون جنيه إسترليني. وحقق اللاعب عديد النجاحات مع مانشستر سيتي، وخاض مع السماوي 339 مباراة سجل خلالها 131 هدفا، وصنع 95 هدفا آخر، وتوج بعشرة ألقاب.

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وكانت تقارير إعلامية، كشفت وفقا لـ«بي إن سبورت»، أخيرا أن تشيلسي حسم صفقة انتقال اللاعب الدولي الإنجليزي في انتظار الإعلان الرسمي من النادي اللندني. وذكرت التقارير أن ستيرلينغ البالغ 27 عاما بات على بُعد خطوة واحدة فقط من الانضمام إلى البلوز بعقد يمتد إلى غاية 2027، مقابل ما يقارب 50 مليون يورو.