غوارديولا: لا أعرف مستقبل ستيرلينغ مع مانشستر سيتي

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، بالمساهمة الرائعة للمهاجم رحيم ستيرلينغ مع الفريق هذا الموسم، مضيفا أن أي قرار حول مستقبل اللاعب الإنجليزي الدولي سيتخذه النادي.

أحرز ستيرلينغ ثلاثية في فوز السيتي (4-0) على مضيفه نوريتش في الدوري، ليعزز حامل اللقب مسيرته الخالية من الهزائم في جميع المسابقات إلى 12 مباراة، بحسب «رويترز».

ويرتبط ستيرلينغ (27 عاما)، وهو هداف السيتي هذا الموسم بعشرة أهداف، بعقد مع النادي حتى يونيو 2023، لكنه قال في أكتوبر، إنه يأمل في الرحيل واللعب خارج إنجلترا.

وقال غوارديولا لموقع السيتي الإلكتروني: «أعرف رحيم منذ ستة مواسم، هذا الموسم كان متميزا في الأهداف، وصناعتها ومساهمته مع الفريق، إذا أحصينا عدد المباريات التي خاضها منذ أصبحنا معا ستكون كثيرة للغاية، كان لاعبا مهما، في المستقبل؟ لا أعرف ماذا سيحدث؟، النادي سيقرر، أعطي النادي رأيي، لكن النادي يتخذ القرار دائما».

ويتصدر السيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة من 25 مباراة، متقدما بفارق كبير عن ليفربول الذي تتبقى له مباراة إضافية، ويلعب فريق غوارديولا خارج ملعبه ضد سبورتنغ لشبونة، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء.