9 ملايين يورو تفصل «برشلونة» عن رحيم ستيرلينغ

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 04:58 مساء
رحيم ستيرلينغ. (أرشيفية: الإنترنت)

حدد مسؤولو نادي «برشلونة» الإسباني، شرطهم الوحيد لضم جناح «مانشستر سيتي»، رحيم ستيرلينغ، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وكانت تقارير أكدت تواصل مسؤولي «برشلونة» مع «مانشستر سيتي»، لضم ستيرلينغ على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع إلزامية الشراء.

وحسبما نشرت جريدة «سبورت» الكتالونية، فإن إدارة «برشلونة» طالبت رحيم بتخفيض راتبه السنوي الذي يتقاضاه مع «مانشستر سيتي»، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الجريدة أن الدولي الإنجليزي يحصل على 18 مليون يورو في الموسم مع «مانشستر سيتي»، حيث سيدفع النادي الإنجليزي نصف هذا الراتب، بينما يتكفل «برشلونة» بتسعة ملايين يورو حتى نهاية الموسم، مشيرة إلى أن مبلغ الـ9 ملايين يورو، الذي سيتقاضاه ستيرلينغ مع «برشلونة» رقم كبير بالنسبة لخزينة «برشلونة»، لذا طلب البارسا من اللاعب الإنجليزي تخفيض راتبه إذا أراد القدوم إلى «كامب نو».

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