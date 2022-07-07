أسطورة مارسيليا ستيف مانداندا يرحل إلى رين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي رين الفرنسي، عن توقيعه مع حارس مرمى مرسيليا الشهير والفائز مع المنتخب الفرنسي بكأس العالم 2018 ستيف مانداندا، عقدًا لمدة عامين، بعدما توصل إلى اتفاق لفسخ عقده مع وصيف الدوري الفرنسي.

وقضى مانداندا معظم مسيرته في مرسيليا، حيث لعب 613 مباراة، وهو رقم قياسي، منذ وصوله من لوهافر في العام 2007.

وأشار رين في بيانه، وفقًا لـ«فرانس برس» إلى أن مانداندا اختار قاعدته الجديدة.. ووقّع عقدًا لمدة عامين مع رين».

من جهته، أشار نادي مرسيليا في بيان إلى أنه «قرر وستيف مانداندا السير في طريقين منفصلين بالاتفاق المتبادل. يوّد نادي مرسيليا أن يتقدم بخالص الشكر لستيف على كل ما قدمه للنادي».

وكان الحارس البالغ 37 عامًا متعاقدًا مع مرسيليا حتى العام 2024، لكنه قضى معظم الموسم الماضي كبديل للإسباني باو لوبيس.

- ليل وليون يظهران بقوة في تعثر باريس سان جرمان

- إفاقة غير مسبوقة لمارسيليا الفرنسي بعد 13 خسارة

أرقامه

وشارك مانداندا في 34 مباراة دولية مع فرنسا كحارس بديل لهوغو لوريس. وساهم الحارس المولود في كينشاسا، في فوز نادي مرسيليا بآخر ألقابه التسعة في الدوري الفرنسي في العام 2010.

وكان مانداندا انضم إلى كريستال بالاس الإنجليزي في صفقة انتقال مجانية في العام 2016، لكنه عاد إلى النادي المتوسطي بعد عام.