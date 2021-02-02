ليل وليون يظهران بقوة في تعثر باريس سان جرمان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 فبراير 2021, 04:12 مساء
مباراة سابقة بين باريس سان جيرمان وليون (أرشيفية: الإنترنت)

يخوض ليل المتصدر رحلة محفوفة بالمخاطر في ضيافة بوردو، وتنتظر ليون الثاني مهمة سهلة أمام مضيفه ديجون، فيما يسعى باريس سان جرمان حامل اللقب للتعويض أمام ضيفه نيم الأربعاء في المرحلة 23 من بطولة فرنسا في كرة القدم.

وكان ليل وليون أكبر المستفيدين من المرحلة الثانية والعشرين عندما استغلا جيدا الخسارة الخامسة لسان جرمان هذا الموسم والأولى بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عندما سقط أمام لوريان المتواضع (2-3)، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وفاز ليل على ضيفه ديجون بهدف وانفرد بالصدارة برصيد 48 نقطة، وانتزع ليون الوصافة برصيد 46 نقطة بفوزه على بوردو (2-1)، فيما تراجع فريق العاصمة حامل اللقب إلى المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 45 نقطة.

ويمني ليل النفس بمواصلة انتفاضته وتحقيق فوزه الخامس على التوالي وتحديدا منذ خسارته المفاجئة على أرضه أمام انجيه (1-2) في السادس من يناير الماضي.

واعترف مدرب ليل كريستوف غالتييه بصعوبة فوز فريقه على ديجون صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير، مطالبا لاعبيه بضرورة التحسن أمام بوردو الذي وقف ندا قويا أمام ليون وكاد ينتزع منه التعادل على أقل تقدير لولا هدف المدافع ليو دوبوا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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