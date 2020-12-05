إفاقة غير مسبوقة لمارسيليا الفرنسي بعد 13 خسارة

فريق مارسيليا الفرنسي (فرانس برس)

واصل مرسيليا نتائجه الرائعة في الدوري الفرنسي لكرة القدم محققًا فوزه الخامس تواليًا بنتيجة (2-صفر) على نيم في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة من الدوري ليرتقي إلى الوصافة موقتًا.

وافتتح الأرجنتيني داريو بينيديتو (57) التسجيل للفريق الجنوبي قبل أن يضاعف فالير جرمان النتيجة (84)، بعد طرد الباراغوياني أندريس كوباس من صفوف الخصم في الدقيقة 77 بعد إنذار ثانٍ، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ورفع مرسيليا رصيده إلى 24 نقطة من 11 مباراة، ويملك مباراتين مؤجلتين بفارق نقطة عن باريس سان جرمان المتصدر الذي لعب 12 مواجهة ويحل على مونبلييه اليوم السبت.

ودخل فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش مواجهة اليوم بعد أن أنهى الثلاثاء سلسلة من 13 خسارة تواليًا في دوري أبطال أوروبا، وهو رقم قياسي سلبي بفوز على أولمبياكوس اليوناني 2-1، ليحافظ على آماله الضئيلة في تحقيق المركز الثالث والتأهل إلى الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» عندما يحل على مانشستر سيتي الإنجليزي الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.