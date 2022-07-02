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كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 يوليو 2022, 06:49 مساء
كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة
كريستيانو رونالدو. (أرشيفية : الإنترنت)
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ذكرت جريدة «تايمز» البريطانية أن كريستيانو رونالدو طلب من إدارة «مانشستر يونايتد» السماح له بالرحيل عن النادي إذا حصل على عرض يرضيه خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأضافت الجريدة أن المهاجم البرتغالي، البالغ عمره 37 عامًا، يرغب بشدة في اللعب في دوري أبطال أوروبا خلال باقي مسيرته، ولم يتأهل «يونايتد» للعب في دوري الأبطال في الموسم المقبل.

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وانتشرت تقارير من إيطاليا تؤكد مفاوضات لوكيل أعماله مع ناديي «إنتر ميلانو» و«روما» الإيطاليين، كما سبق أن ربطت الأخبار رونالدو بـ«بايرن ميونيخ»، قبل أن تنفي إدارة الأخير رغبتها بالتعاقد معه، كما أشارت تقارير سابقة من «ذا أثليتك» إلى أن وكيل أعماله تفاوض مع مالك نادي «تشيلسي» الجديد، الأميركي تود بويلي، لمناقشة فكرة الانتقال إلى «البلوز».

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