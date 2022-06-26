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المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب للصالات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 11:13 مساء
المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب للصالات
المنتخب العراقي يفوز على المنتخب الكويتي (2-1).. ويتأهل إلى نهائي بطولة كأس العرب لكرة الصالات 2022. (الإنترنت)
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حقق المنتخب العراقي لكرة قدم الصالات، فوزا هاما على نظيره المنتخب الكويتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، في نصف نهائي كأس العرب لكرة الصالات 2022.

وفاز المنتخب العراقي على نظيره الكويتي بثنائية مقابل هدف، ليتأهل إلى نهائي بطولة كأس العرب لكرة الصالات 2022 ويواجه نظيره المغربي.

ونال جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي العراق والكويت لاعب المنتخب العراقي وليد خالد.

وفي وقت سابق، تأهل المنتخب المغربي لكرة الصالات إلى نهائي البطولة العربية لكرة قدم الصالات بعد الفوز على نظيره المصري بنتيجة 5-2.

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ويستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم بطولة كأس العرب لكرة الصالات وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية.

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