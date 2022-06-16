الإعلان عن كرة الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

أزاحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، الستار عن الكرة التي سيُلعب بها في مباريات الموسم الرياضي الجديد من الدوري (2022/2023).

ونشرت رابطة «البريميرليغ» صور للكرة عبر حسابها الرسمي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» والمصنوعة من قبل شركة نايكي العالمية؛ حيث أن الشكل الجديد للكرة مستوحى من الموسم الأول للدوري منذ أكثر من 30 عامًا.

انطلاق الدوري

وينطلق الدوري الإنجليزي يوم الجمعة الموافق 5 أغسطس، عندما يحل فريق أرسنال ضيفا على نظيره كريستال بالاس. ويبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن اللقب عندما يحل ضيفا على فريق وست هام يوم الأحد 7 أغسطس المقبل، فيما يواجه ليفربول فولهام، وتشيلسي يلعب ضد إيفرتون.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

ويلتقي ليفربول أمام نظيره مانشستر سيتي في الجولتين 11 و29 والمقرر إقامتها يومي 15 أكتوبر و1 إبريل. بينما يلعب ليفربول مبكرا أمام مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة على أولد ترافورد يوم 20 أغسطس، بينما المباراة الأخرى في الجولة 26 يوم 4 مارس في أنفيلد.

وعن دربي مانشستر، فالمواجهة الأولى ستكون بين يونايتد وسيتي يوم 1 أكتوبر، في ملعب الاتحاد، والمباراة الثانية ستكون على ملعب أولد ترافورد يوم 14 يناير.

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تتويج السيتي باللقب

وكان فريق مانشستر سيتي قد توج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي (2021-2022)، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول.

وهبطت أندية بيرنلي وواتفورد ونورويتش إلى التشامبيونشيب. وصعدت أندية نوتنجهام فولهام وبورنموث إلى الدوري هذا الموسم.

كرة الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز. (الإنترنت)