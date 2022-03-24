روني وفييرا أول المنضمين إلى في 2022

القاهرة - بوابة الوسط

استقبلت قاعة المشاهير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الأربعاء، عضوين جديدين، من هدافي «البريميرليغ» في العام 2022، وفقا لما أشارت إليه «فرانس برس».

وانضم مهاجم مانشستر يونايتد السابق واين روني وثاني هدافي «البريميرليغ»، وقائد أرسنال السابق الفرنسي باتريك فييرا، أحد أهم أعضاء دوري اللاهزيمة لـ أرسنال في 2004، إلى قاعة المشاهير.

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ويحمل الثنائي الرقمين التاسع والعاشر في قائمة من أبرز نجوم الدوري احتلوا مكانة مرموقة في قاعة المشاهير مع كل من ديفيد بيكهام، ستيفن جيرارد، فرانك لامبارد، ألن شيرر، الهولندي دينيس بيرغكامب، الإيرلندي روي كين والفرنسيين إريك كانتونا وتييري هنري.

ويحتل روني الذي يشرف حاليًا على تدريب فريق ديربي كاونتي في بطولة تشامبيونشيب الرديفة المرتبة الثانية في قائمة أفضل الهدافين في البريميرليغ برصيد 208 أهداف سجلها بقميصي «الشياطين الحمر» وإيفرتون.

شرف عظيم

وقال المهاجم الدولي السابق ابن الـ36 عامًا، في تصريحات للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي: «هو شرف عظيم لي أن أكون في قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز، جنبًا إلى جنب مع مجموعة رائعة من اللاعبين».

وأضاف: «عندما كنت أكبر، شاهدت الدوري الإنجليزي الممتاز بقدر ما أتذكر. كان حلمي دائمًا أن أصبح لاعب كرة قدم، وأسجل الأهداف وأفوز بالألقاب وكنت محظوظًا بما يكفي للفوز بالدوري الممتاز خمس مرات.. لديّ الكثير من الذكريات الرائعة خلال مسيرتي مع إيفرتون ومانشستر يونايتد وأنا فخور بما حققناه».

وصنع واين روني 103 تمريرات حاسمة ليكون ثالث أكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي. وهو اللاعب الوحيد الذي سجل أكثر من 200 هدف وقدم أكثر من 100 تمريرة حاسمة في البريميرليغ.

مدرب ديربي كاونتي الحالي هو أكثر لاعب يتمكن من التسجيل والصناعة في نفس المباراة طوال تاريخ البريميرليغ برصيد 36 مباراة متفوقًا على تييري هنري صاحب الـ32 مباراة وآلان شيرار 31 مباراة وأندي كول 28 مباراة وفرانك لامبارد 27 مباراة.

وفاز روني بـ5 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، 4 ألقاب لكأس الرابطة ومثلها للدرع الخيرية الإنجليزية، لقب واحد لدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس العالم للأندية والدوري الأوروبي.

مدرب كريستال بالاس الحالي

من ناحيته، لعب فييرا، مدرب كريستال بالاس الحالي، 307 مباريات في الدوري وفاز باللقب ثلاث مرات، فيما حمل شارة القائد لأرسنال «لا يقهر» والذي ما زال الفريق الوحيد الذي فاز باللقب من دون أن يخسر أي مباراة.

وقال الفائز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي والذي أنهى مسيرته الكروية مع مانشستر سيتي «يُعّد الانضمام إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز إنجازًا رائعًا».

وأردف لاعب الوسط السابق ابن الـ 45 عامًا «عندما تلقيت الخبر، عدت بالذاكرة عندما كنت صغيرًا ألعب في السنغال، أو في إحدى ضواحي باريس.. وجود اسمي مع هؤلاء اللاعبين يجعلني أشعر بالفخر وأدرك كم كنت جيدًا».

وتواجد ثمانية لاعبين في القائمة للعام 2021 وهم آلان شيرر وتييري هنري وديفيد بيكهام ودينيس بيركامب وإريك كانتونا وستيفن جيرارد وروي كين وفرانك لامبارد. وتكرم قاعة المشاهير أفضل اللاعبين الذين خاضوا غمار البريميرليغ منذ إطلاقه في العام 1992.

قائد أرسنال السابق الفرنسي باتريك فييرا ينضم إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي. (الإنترنت)