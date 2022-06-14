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كيليني ينتقل إلى الدوري الأمريكي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 01:05 صباحا
كيليني ينتقل إلى الدوري الأمريكي
الإيطالي جورجيو كيليني يعلن انضمامه إلى صفوف فريق لوس أنجليس إف سي الأمريكي. (الإنترنت)
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أعلن الإيطالي جورجيو كيليني، اليوم الإثنين، أنه سينضم إلى صفوف فريق لوس أنجليس إف سي الأمريكي، وذلك في الوقت الذي يقترب فيه من إنهاء مسيرته الكروية.

ونشر المدافع الإيطالي فيديو قصير عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعنوان «الفصل التالي»، وفقا لـ«جول» ويظهر فيه كيليني صاحب الـ37 عامًا وهو يرتدي قميص فريقه الجديد.

المباراة الأخيرة مع المنتخب الإيطالي
وخاض اللاعب الفائز بلقب كأس أمم أوروبا «يورو 2020» المباراة رقم 117 والأخيرة له مع المنتخب الإيطالي الأسبوع الماضي أمام إنجلترا، وذلك بعدما أنهى مسيرة امتدت 17 عامًا مع يوفنتوس الشهر الماضي.

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ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن كيليني لديه عقد حتى العام 2023 مع الفريق المتصدر لترتيب مجموعة الغرب في الدوري الأمريكي.

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