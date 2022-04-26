المخضرم الإيطالي كيليني يعلن اعتزال اللعب الدولي أمام الأرجنتين في ويمبلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدافع الإيطالي جيورجيو كيليني، اعتزال اللعب الدولي، عقب المواجهة الودية لبطل أوروبا مع الأرجنتين على ملعب ويمبلي بلندن في يونيو المقبل.

المخضرم كيليني

وخاض كيليني 116 مباراة مع المنتخب الوطني، ويتقاسم المركز الخامس في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع إيطاليا متساويًا مع أندريا بيرلو، ويتفوق عليه فقط دانييلي دي روسي وباولو مالديني وفابيو كانافارو وجيانلويجي بوفون، بحسب «الشرق الأوسط أونلاين».