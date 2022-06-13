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فوز الأهلي بنغازي والمروج في نهائيات كرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 13 يونيو 2022, 09:49 مساء
فوز الأهلي بنغازي والمروج في نهائيات كرة السلة
منافسات السلة الليبية. (الإنترنت)
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حقق فريق الأهلي بنغازي وفريق المروج الفوز اليوم الإثنين، في نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة، بمجمع سليمان الضراط ببنغازي.

وفي اليوم الختامي للتجمع الأول أُقيمت مباراة بين الأهلي بنغازي والهلال، انتهى ربعها الأول لصالح الأهلي بنغازي، بنتيجة 20 نقطة مقابل 17 نقطة. وانتهى الربع الثاني بتعادل الفريقين (34 / 34).

والربع الثالث كانت الأفضلية للأهلي بنغازي الذى أنهاه متقدمًا بالنتيجة وبفارق 11 نقطة (60-49)، وحافظ على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه وبنتيجة (82-70).

المروج والاتحاد
وحقق فريق المروج الفوز الثاني له في نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة، على حساب نظيره الاتحاد بنتيجة استقرت على (62 / 59) في ختام مبارياتهما بمرحلة الذهاب.

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وانتهى الربع الأول من المباراة بتقدم الاتحاد بنتيجة (18 /11). وفي الربع الثاني أضاف المروج 13 نقطة، والاتحاد 10 نقاط، ليتقدم الاتحاد بفارق سلتين (28/ 24).

والربع الثالث انتهى بتقدم المروج بفارق ثلاث نقاط 46/ 43، وفي الربع الرابع أضاف كل فريق 16 نقطة لتنتهى المباراة بفوز المروج بفارق ثلاث نقاط (62 / 59).

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