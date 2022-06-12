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الأهلي طرابلس يفوز على الهلال في نهائيات السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 12 يونيو 2022, 08:07 مساء
الأهلي طرابلس يفوز على الهلال في نهائيات السلة
فريق سلة الأهلي طرابلس. (الإنترنت)
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حقق فريق نادي الأهلي طرابلس، الفوز على نظيره الهلال، بنتيجة 81 مقابل 75، في منافسات نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة، المقامة في قاعة سليمان الضراط ببنغازي.

وانتهى الربع الأول من المباراة بتقدم الهلال بفارق سلة (17 / 16). وفي الربع الثاني أضاف كل فريق 17  نقطة ليتقدم الهلال (34 / 33).

وفي الربع الثالث كانت الأفضلية للأهلي طرابلس الذي أضاف 26 نقطة، مقابل 15 نقطة للهلال، ليتقدم الأهلي بفارق خمس سلات (59 /49).

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 وحافظ الأهلي طرابلس على تقدمه لينهي المبارة لصالحه وبنتيجة (81 - 75)، ليواصل الأهلي طرابلس انفراده برصيد 12 نقطة، وأضاف الهلال نقطة في رصيده الذي أصبح 6 نقاط من 5 مباريات.

فريق سلة الأهلي طرابلس. (الإنترنت)
فريق سلة الأهلي طرابلس. (الإنترنت)
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