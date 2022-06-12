فوز النصر في نهائيات كرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بمجمع سليمان الضراط ببنغازي، منافسات نهائيات ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي (2021-2022).

وجمعت أولى مباريات اليوم فريق النصر أمام نظيره الأهلي بنغازي، وانتهى ربعها الأول بتقدم النصر بنتيجة 16 نقطة مقابل 9 نقاط.

وفي الربع الثاني، أضاف كل فريق 14 نقطة، ليتقدم النصر 30/ 23. وفي الربع الثالث كانت السيطرة والأفضلية للنصر الذي أضاف 21 نقطة مقابل 12 نقطة للأهلي بنغازي، ليتقدم النصر 51/ 35.

وواصل النصر تقدمه وأنهى المباراة لصالحه وبنتيجة (79- 52)، ليرتفع رصيده إلى ثماني نقاط من 5 مباريات، وأضاف الأهلي بنغازي نقطة إلى رصيده الذي صار أيضًا بثماني نقاط من 5 مباريات.

- الأهلي طرابلس ينفرد بصدارة نهائيات السلة

- المدينة × المروج.. الأهلي طرابلس × النصر.. الأهلي بنغازي × الاتحاد في السلة

وباق في برنامج اليوم مبارتان الأهلي طرابلس يلتقى الهلال، وثالث المباريات ستجمع الاتحاد مع المدينة.