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فوز الاتحاد في نهائيات السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 13 يونيو 2022, 04:42 مساء
فوز الاتحاد في نهائيات السلة
منافسات كرة السلة في ليبيا. (أرشيفية - إنترنت)
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جرت أمس الأحد، بمجمع سليمان الضراط ببنغازي، ثالث مباريات اليوم السادس في نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة، التي جمعت الاتحاد والمدينة.

سير المباراة
الربع الأول انتهى لصالح الاتحاد (22-14)، وفي الربع الثاني أضاف المدينة 18نقطة مقابل 15 نقطة للاتحاد، ليتقلص الفارق إلى خمس نقاط للاتحاد (37-32)، وفي الربع الثالث كانت الأفضلية للمدينة الذي أنهاه متقدمًا بفارق نقطتين (54-52)، وفي الربع الرابع عاد التفوق للاتحاد بتسجيله 22 نقطة مقابل 17 نقطة للمدينة، لتنتهي (74-71) ليرتفع رصيد الاتحاد إلى ثماني نقاط من خمس مباريات، وصار المدينة بـ6 نقاط من 5 مباريات.

مفكرة النتائج
النصر × الأهلي بنغازي (79-52).
الأهلي طربلس × الهلال (81-75).
الاتحاد × المدينة (74-71).

مباريات اليوم
اليوم الإثنين يتجدد الموعد مع ثلاث مباريات، الأولى ستجمع الهلال والأهلي بنغازي، وتعقبها مباراة الاتحاد والمروج، وثالث المباريات ستجمع النصر والمدينة.

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