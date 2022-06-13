فوز الاتحاد في نهائيات السلة...

جرت أمس الأحد، بمجمع سليمان الضراط ببنغازي، ثالث مباريات اليوم السادس في نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة، التي جمعت الاتحاد والمدينة.
سير المباراة
الربع الأول انتهى لصالح الاتحاد (22-14)، وفي الربع الثاني أضاف المدينة 18نقطة مقابل 15 نقطة للاتحاد، ليتقلص الفارق إلى خمس نقاط للاتحاد (37-32)، وفي الربع الثالث كانت الأفضلية للمدينة الذي أنهاه متقدمًا بفارق نقطتين (54-52)، وفي الربع الرابع عاد التفوق للاتحاد بتسجيله 22 نقطة مقابل 17 نقطة للمدينة، لتنتهي (74-71) ليرتفع رصيد الاتحاد إلى ثماني نقاط من خمس مباريات، وصار المدينة بـ6 نقاط من 5 مباريات.
مفكرة النتائج
النصر × الأهلي بنغازي (79-52).
الأهلي طربلس × الهلال (81-75).
الاتحاد × المدينة (74-71).
مباريات اليوم
اليوم الإثنين يتجدد الموعد مع ثلاث مباريات، الأولى ستجمع الهلال والأهلي بنغازي، وتعقبها مباراة الاتحاد والمروج، وثالث المباريات ستجمع النصر والمدينة.
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