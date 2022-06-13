رسميا.. «آرسنال» يضم البرازيلي ماركينيوس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي «آرسنال» الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع البرازيلي ماركينيوس صاحب الـ19 عامًا بعقد طويل الأمد.

ونشر «آرسنال»، بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، «انضم إلينا المهاجم ماركينيوس البالغ من العمر 19 عامًا من ساو باولو في عقد طويل الأمد.. تطور الشاب البرازيلي الدولي، ماركوس فينيسيوس أوليفيرا ألينكار، من خلال فريق شباب ساو باولو، حيث تقدم إلى الفريق الأول وظهر لأول مرة مع الفريق عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا في يوليو الماضي».

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وتابع «آرسنال»: «شارك ماركينيوس في 33 مباراة مع الفريق الأول خلال فترة وجوده مع ساو باولو، وكان جزءًا من الفريق الذي فاز بسباق كومبيوناتو باوليستا في العام 2021، وسيسافر المهاجم الشاب الذي مثل البرازيل تحت 16 وتحت 17 عامًا، إلى لندن من البرازيل في الأسابيع المقبلة للانضمام إلى زملائه الجدد في التدريب قبل الموسم».