ليون يتعاقد من جديد مع المهاجم لاكازيت

القاهرة - بوابة الوسط

قال نادي أولمبيك ليون، المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، إنه أكمل إجراءات التعاقد وللمرة الثانية مع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت لاعب أرسنال الإنجليزي.

وارتبط ليون، مع لاعبه السابق ألكسندر لاكازيت بعقد يستمر حتى 2025. ليعود اللاعب الذي انتهى عقده مع أرسنال إلى صفوف ليون من جديد بعد أن سبق له اللعب بألوانه لمدة ثمانية مواسم قبل الانتقال إلى النادي اللندني في 2017.

وقال ليون في بيان وفقا لـ«رويترز»: «يفخر أولمبيك ليون كثيرا ويشعر بسعادة كبيرة بالإعلان عن عودة ألكسندر لاكازيت إلى صفوف النادي الذي تخرج من أكاديميته ليلعب له في المواسم الثلاثة المقبلة».

تعثر مسيرة لاكازيت

وأضاف بيان النادي: «عودة ألكسندر لاكازيت إلى أولمبيك ليون كانت على رأس أولويات النادي طوال أشهر عديدة وهي تتطابق تماما مع الاستراتيجية الجديدة المعمول بها الآن».

وتعثرت مسيرة لاكازيت صاحب (31 عاما) مع أرسنال خلال الموسم الماضي، وأحرز اللاعب الفرنسي المخضرم ستة أهداف فقط في 36 مباراة شارك فيها في جميع المنافسات.

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وفي نهاية الموسم الماضي احتل أرسنال الذي يقوده المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المركز الخامس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز وفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز لاكازيت 71 هدفا في 206 مباريات خاضها في صفوف أرسنال وفاز معه بكأس الاتحاد الإنجليزي للعبة الشعبية في 2020.