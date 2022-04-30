مدرب أرسنال يتحدث عن المفاجأة السعيدة واحتمالية تحولها لكابوس

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، أن تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم سيكون بمثابة دفعة قوية لمستقبل النادي اللندني المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أنهى أرسنال الموسم الماضي محتلاً المركز الثامن.

التفوق على توتنهام

ويحتل حاليًا أرسنال المركز الرابع بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين، متقدمًا بنقطتين على جاره ومنافسه اللندني توتنهام هوتسبير قبل آخر خمس جولات من الموسم، كما أن آخر مرة شارك فيها أرسنال في دوري الأبطال الأوروبي كانت في موسم 2016-2017 وتأهل وقتها لدور الـ16، بحسب «رويترز».

حديث أرتيتا

وقال أرتيتا لشبكة «سكاي سبورتس» التلفزيونية، أمس الجمعة: «التأهل لدوري أبطال أوروبا سيكون بمثابة إنجاز كبير مطلوب جدًا ودفعة قوية تدفع بالنادي إلى الأمام».

المفاجأة الصادمة

لكن الإسباني أرتيتا، أكد أنه مستعد لمواجهة إمكانية عدم تحقيق هذا الهدف قائلاً: «هذا جزء من هذه الوظيفة، لكننا نتمنى الفوز بألقاب في كل موسم وليس التأهل لدوري الأبطال فقط».