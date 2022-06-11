على خلفية الخسارة أمام إثيوبيا.. مصر تتخذ «قرارات مهمة» بعد مواجهة كوريا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، أنه بصدد اتخاذ بعض القرارات المهمة والحاسمة، يوم الخميس المقبل، بعد مواجهة المنتخب المصري نظيره كوريا الجنوبية وديًا.

وكتب الاتحاد المصري، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، أنه عقد اجتماعًا من أجل مناقشة «ملابسات وأحداث مباراة مصر وإثيوبيا والتداعيات الخاصة بالهزيمة».

مصر × كوريا الجنوبية

وأضاف الاتحاد أنه استقر على انتظار مواجهة كوريا يوم الثلاثاء المقبل، التي تحتم إقامتها نظرًا للتعاقد المبرم بين الاتحاد المصري واتحاد كوريا الجنوبية، وما ترتب عليها من التزامات لائحية و تعاقدية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأوضح أنه بعدها سيكون من المنتظر اتخاذ عديد القرارات المهمة والحاسمة في جلسة مجلس إدارة اتحاد الكرة الخميس المقبل، تشمل عديد الملفات المهمة داخل الاتحاد.

وظهرت مصر بشكل متواضع خلال الخسارة 2-صفر أمام إثيوبيا في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية يوم الخميس الماضي. بينما فازت قبلها بأيام بشق الأنفس 1-صفر على ضيفتها غينيا في الجولة الافتتاحية.

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