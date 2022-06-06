مدرب مصر: محمد صلاح أصر على اللعب أمام غينيا رغم الإصابة

القاهرة - بوابة الوسط

قال إيهاب جلال مدرب منتخب مصر، إن القائد محمد صلاح، قاوم إصابة عضلية لخوض مباراة المنتخب أمام غينيا في بداية تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، ورفض طلب ناديه «ليفربول» بعدم اللعب.

واحتاجت مصر إلى هدف في الدقيقة 87 بتسديدة مصطفى محمد، التي غيرت اتجاهها لتفوز في القاهرة (1-صفر) على غينيا، في مستهل جولات المجموعة الرابعة.

تكريم صلاح من الاتحاد المصري

وخاض محمد صلاح المباراة بأكملها، ونال تكريمًا من الاتحاد المصري في الملعب قبل بداية اللقاء، لكنه لم يظهر بمستواه المعهود. وأوضح جلال أن صلاح عانى «شدًا عضليًا»، لكنه تحامل على نفسه.

وأضاف في تصريحات، وفقًا لـ«رويترز»: «ليفربول لم يرغب في مشاركة صلاح، لكنه تحامل على نفسه للعب وتدرب بحرص في الأيام الماضية».

غياب صلاح

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن قائد المنتخب محمد صلاح، نجم «ليفربول»، سيغيب عن مواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 بسبب الإصابة.

وقال الاتحاد في بيان رسمي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال إراحة محمد صلاح في مباراة إثيوبيا المقرر لها التاسع من يونيو، ومنحه راحه عقب إجرائه أشعة أثبتت وجود شد خفيف».

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موسم شاق للفرعون المصري

وأكمل صلاح موسمًا شاقًا مع «ليفربول» بالفوز بكأسي رابطة الأندية الإنجليزية والاتحاد الإنجليزي، بينما خسر لقب الدوري الممتاز في اليوم الأخير، ونهائي دوري أبطال أوروبا أمام «ريال مدريد».

وعلى المستوى الدولي تعرض صلاح ورفاقه بمنتخب مصر لضربتين موجعتين هذا العام بخسارة نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال والغياب عن نهائيات كأس العالم في قطر.