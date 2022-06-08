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مدرب المنتخب المصري قبل مواجهة إثيوبيا: نواجه حظا سيئا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 يونيو 2022, 08:39 مساء
مدرب المنتخب المصري قبل مواجهة إثيوبيا: نواجه حظا سيئا
المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إيهاب جلال. (الإنترنت)
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أكد المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إيهاب جلال، أن مباراة إثيوبيا المقرر لها غدًا في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 مباراة قوية، وليست سهلة، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق النقاط الثلاث.

ونقل حساب الاتحاد المصري لكرة القدم على «فيسبوك» عن جلال قوله: «منتخب مصر يواجه حظًا سيئًا بسبب كثرة الغيابات المتمثلة في محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن (تريزيجيه) وأحمد حجازي بسبب الإصابات».

وأثنى جلال، الذي تولى المسؤولية عقب رحيل البرتغالي كارلوس كيروش، على أرضية ملعب استاد بينجورا، مؤكدًا أنه مقارنة بالملاعب الموجودة في أفريقيا، فهو ملعب جيد.

السوليه: لا توجد مباراة سهلة
من جهته قال عمرو السوليه، قائد منتخب مصر، إنه «لا توجد مباراة سهلة حاليًا، ونلعب جميع مبارياتنا للفوز، وجميع اللاعبين في كامل التركيز والجاهزية من أجل تحقيق الانتصار الثاني والاستمرار في تصدر المجموعة».

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واستهلت مصر مشوارها مع المدرب الجديد جلال بالفوز 1-صفر على ضيفتها غينيا في افتتاح مشوار التصفيات يوم الأحد الماضي. وأحرز البديل مصطفى محمد هدف الفوز بتسديدة غيرت اتجاهها قبل ثلاث دقائق من النهاية.

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