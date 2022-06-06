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ضربة موجعة لمنتخب مصر بغياب النجم محمد صلاح

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 يونيو 2022, 06:21 مساء
ضربة موجعة لمنتخب مصر بغياب النجم محمد صلاح
نجم المنتخب المصري محمد صلاح يغيب عن مواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 بسبب الإصابة. (الإنترنت)
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن قائد المنتخب محمد صلاح، نجم «ليفربول»، سيغيب عن مواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 بسبب الإصابة.

وقال الاتحاد في بيان رسمي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال إراحة محمد صلاح في مباراة إثيوبيا المقرر لها التاسع من يونيو، ومنحه راحه عقب إجرائه أشعة أثبتت وجود شد خفيف».

عودة الشناوي
وكشف الاتحاد المصري عودة محمد الشناوي حارس «الأهلي» للتدريبات اليوم بعد سلبية مسحة «كورونا» التي خضع لها الحارس تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا. ‬وكان الشناوي أُصيب بـ«كوفيد-19» في الثاني من يونيو ليغيب عن مباراة غينيا.

إصابة تريزيجيه
وأكد الاتحاد إصابة محمود حسن تريزيجيه، بعدما خضع لفحص بالأشعة أثبت إصابته بشد في العضلات، وسيتم تحديد موقفه من اللحاق بمباراة إثيوبيا في وقت لاحق.

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مصر تفوز على غينيا
واستهلت مصر مشوارها مع المدرب الجديد إيهاب جلال بالفوز 1-صفر على ضيفتها غينيا في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية يوم الأحد. وأحرز البديل مصطفى محمد هدف الفوز بتسديدة غيرت اتجاهها، وسكنت الشباك، قبل ثلاث دقائق من النهاية.

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