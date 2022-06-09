مصر تخسر أمام إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن المنتخب الإثيوبي من تحقيق الفوز على نظيره المنتخب المصري، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات أمم أفريقيا «كوت ديفوار 2023».

وأحرز اللاعب داوا هوتيسا هدف التقدم للمنتخب الإثيوبي في الدقيقة (21)، من خطأ من دفاع وحارس المنتخب المصري بعد عرضية أرضية ارتطمت في هوتيسا ودخلت شباك الفراعنة.

وفي الدقيقة (24)، انطلق أبو بكر ناصر بالكرة من وسط الملعب في هجمة مرتدة خطيرة انفرد على إثرها بالحارس محمد أبوجبل، وسدد كرة أرضية مرت من الحارس ولكنها ارتطمت في القائم الأيمن وتهادت أمام المرمى حتى خروجها إلى خارج الملعب.

وأحرز اللاعب شيملي بيكيلي الهدف الثاني في الدقيقة (39)، من خطأ دفاعي من تمريرة خلف المدافعين وصلت إلى بيكلي داخل منطقة الجزاء سددها قوية إلى داخل شباك الحارس محمد أبو جبل.

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كما ألغى الحكم جيورجيس جاتوجاتو هدف لإثيوبيا، بجانب إنقاذ الحارس محمد أبو جبل لإنفراد تام أمام شيمليس بيكيلى. كما ظهر المنتخب المصري دون أنياب طوال أحداث المباراة ولم يهدر أي فرص خطيرة حتى الدقائق الأخيرة التي شهدت تهديد مرمى إثيوبيا عن طريق إبراهيم عادل قبل نهاية اللقاء بثواني قليلة.

موقف المجموعة الرابعة :

بهذه النتيجة يتجمد رصيد منتخب مصر عند 3 نقاط في المركز الأخير، بينما تقدم منتخب إثيوبيا إلى المركز الأول بأول 3 نقاط له في التصفيات، بينما أتى منتخبا مالاوي وغينيا في المركزين الثاني والثالث بالرصيد نفسه، بعد فوز غينيا على مالاوي (1-0).

فوز أول منذ 1989

وحقق منتخب إثيوبيا فوزه الأول على مصر منذ العام 1989، والذي جاء في ذهاب الدور الأول لتصفيات كأس أمم إفريقيا 1990، حيث خسر منتخب مصر بهدف دون رد في التاسع من أبريل العام 1989، قبل أن يفوز إيابا بعد أسبوعين بستة أهداف مقابل هدف وحيد، وفقا لـ«في الجول».