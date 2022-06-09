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الاتحاد الألماني يبحث تغيير لقب منتخبه «دي مانشافت»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 06:43 مساء
الاتحاد الألماني يبحث تغيير لقب منتخبه «دي مانشافت»
يبحث المنتخب الألماني لكرة القدم في التخلّي عن لقبه الشهير «دي مانشافت» واستبداله بتسمية أخرى (ا ف ب)
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مسؤولون في الاتحاد الألماني لكرة القدم يفكرون في التخلي عن لقب منتخب الكرة الشهير «دي مانشافت» واستبداله بتسمية أخرى

يبحث المنتخب الألماني لكرة القدم، في التخلي عن لقبه الشهير «دي مانشافت» واستبداله بتسمية أخرى، بحسب ما أعلن مسؤولون في الاتحاد الألماني للعبة، وفقا لـ«فرانس برس».

وبدأ الاتحاد الألماني لكرة القدم في استخدام مصطلح «دي مانشافت» (الفريق) للإشارة إلى المنتخب الوطني للرجال في العام 2015.

ضرورة بإلغائه
واعتُمد المصطلح، الذي استُخدم سابقا فقط في وسائل الإعلام الأجنبية، ليتبع خطى الدول الأخرى الرائدة في كرة القدم، على غرار «الأسود الثلاثة» في إنجلترا، وسيليساو للبرازيل. لكن البعض في الاتحاد الألماني يعتقد الآن بوجوب إلغائه.

وقال نائب رئيس الاتحاد هانس-يواكيم فاتسكه، إن هذا المصطلح انعزالي للغاية بالنسبة لي. يكن عن عدم احترام لكل المنتخبات الوطنية الناجحة الأخرى. ويعتقد زميله النائب الآخر لرئيس الاتحاد هيرمان فينكلر أن أيا من المشجعين لا يجد نفسه معنيا بهذا المصطلح، وبالتالي هذا الأمر يسري على المنتخب الوطني.

معاناة ألمانيا
وتعاني ألمانيا منذ فوزها بكأس العالم للمرة الرابعة قبل ثماني سنوات، مع خروجها بشكل مفاجئ من دور المجموعات في روسيا العام 2018، كما خسرت أمام إنجلترا في دور الـ16 من كأس أمم أوروبا 2020 التي أقيمت العام الماضي بعد تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

ويريد الدولي السابق لوثار ماتيوس، صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع منتخب ألمانيا (150 مباراة)، تغيير الاسم لأنه لا يعتقد أن الفريق يلعب حاليا كفريق. وقال لجريدة «بيلد» الألمانية: «سيكون من الجيد ابتكار اسم جديد، لإضفاء النضارة».

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تعليق فليك
ولكن مدرب ألمانيا، هانزي فليك، يعتقد، بما لا يثير الدهشة، أن التركيز يجب أن يكون في مكان آخر، حيث يستعد منتخبه لكأس العالم المقبلة في قطر نهاية العام الحالي.

وأوضح فليك: «الأمر لا يهم حقا.. على صعيد المدربين أو اللاعبين، نشعر بالفخر لقدرتنا على العمل لصالح ألمانيا.. يجب أن يكون التركيز منصبا هناك».

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