إنجلترا تخطف تعادلا مثيرا من ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

خطف المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، تعادلًا مثيرًا من مضيفه المنتخب الألماني، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «أليانز أرينا» ضمن مواجهات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

افتتح المنتخب الألماني التسجيل عن طريق جوناس هوفمان، في الدقيقة (51)، بعدما استلم هوفمان الكرة على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين، ثم سدد كرة قوية مرت على يسار الحارس بيكفورد لداخل الشباك.

وعادل المنتخب الإنجليزي النتيجة عن طريق نجم «توتنهام»، هاري كين في الدقيقة (88)، من ركلة جزاء بعد عرقلة نيكو شلوتيربيك للاعب هاري، ورجوع حكم لتقنية الفيديو للتأكد من القرار.

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بهذه النتيجة رفع المنتخب الألماني، رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث من المجموعة الثالثة، بينما حصدت إنجلترا أول نقطة لها لتتذيل الترتيب.