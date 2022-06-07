Atwasat

إنجلترا تخطف تعادلا مثيرا من ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 يونيو 2022, 11:12 مساء
إنجلترا تخطف تعادلا مثيرا من ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية
المنتخب الإنجليزي يتعادل (1-1) مع مضيفه الألماني ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. (الإنترنت)
alwasat radio

خطف المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، تعادلًا مثيرًا من مضيفه المنتخب الألماني، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «أليانز أرينا» ضمن مواجهات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

افتتح المنتخب الألماني التسجيل عن طريق جوناس هوفمان، في الدقيقة (51)، بعدما استلم هوفمان الكرة على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين، ثم سدد كرة قوية مرت على يسار الحارس بيكفورد لداخل الشباك.

وعادل المنتخب الإنجليزي النتيجة عن طريق نجم «توتنهام»، هاري كين في الدقيقة (88)، من ركلة جزاء بعد عرقلة نيكو شلوتيربيك للاعب هاري، ورجوع حكم لتقنية الفيديو للتأكد من القرار.

- منتخب إيطاليا يفوز على المجر في دوري الأمم الأوروبية
- المنتخب الأسترالي يتجاوز الإمارات ويضرب موعدا مع بيرو في ملحق كأس العالم 2022
- تعادل قاتل ينجو بإسبانيا من فخ التشيك في دوري الأمم الأوروبية

بهذه النتيجة رفع المنتخب الألماني، رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث من المجموعة الثالثة، بينما حصدت إنجلترا أول نقطة لها لتتذيل الترتيب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في حديث سري مع زملائه.. محمد صلاح ينوي مغادرة «ليفربول» إلى «برشلونة»

في حديث سري مع زملائه.. محمد صلاح ينوي مغادرة «ليفربول» إلى «برشلونة»
تقرير أممي يتهم إسرائيل بكونها السبب الرئيسي للنزاع مع الفلسطينيين

تقرير أممي يتهم إسرائيل بكونها السبب الرئيسي للنزاع مع الفلسطينيين
نيران صديقة تحرم «فرسان المتوسط» من صدارة مبكرة في أفريقيا

نيران صديقة تحرم «فرسان المتوسط» من صدارة مبكرة في أفريقيا
تحليق لطائرات حربية أميركية وكورية جنوبية بعد اختبارات بيونغ يانغ الصاروخية

تحليق لطائرات حربية أميركية وكورية جنوبية بعد اختبارات بيونغ يانغ الصاروخية
طفل يبلغ عامين في فلوريدا يقتل والده برصاصة أطلقها عن طريق الخطأ

طفل يبلغ عامين في فلوريدا يقتل والده برصاصة أطلقها عن طريق الخطأ
شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع أسعار العقارات في ليبيا خلال 2022

شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع أسعار العقارات في ليبيا خلال 2022
وثائق: «وجهة ليبيا» كانت ضمن مشاورات بيغن وريغان لنقل اللاجئين الفلسطينيين من لبنان

وثائق: «وجهة ليبيا» كانت ضمن مشاورات بيغن وريغان لنقل اللاجئين الفلسطينيين من ...
بلعيد: الدستور التونسي الجديد سيخلو من المرجعية الإسلامية

بلعيد: الدستور التونسي الجديد سيخلو من المرجعية الإسلامية
في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة الأهلي بنغازي وحلمه لقيادة المنتخب الليبي

في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة الأهلي بنغازي وحلمه ...
بلينكن: التقارير حول «سرقة» روسيا للقمح الأوكراني «موثوقة»

بلينكن: التقارير حول «سرقة» روسيا للقمح الأوكراني «موثوقة»
«المركزي»: 11.1 مليار دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام

«المركزي»: 11.1 مليار دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام
نجل موريس أودان: «الحقيقة» حول جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر أهم من الاعتذار

نجل موريس أودان: «الحقيقة» حول جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر أهم من ...
إردوغان: تركيا لن ترفع معدلات الفائدة في مواجهة التضخم الهائل

إردوغان: تركيا لن ترفع معدلات الفائدة في مواجهة التضخم الهائل
تصاعد الغضب في دول عربية.. مقاطعة بضائع هندية حيال تصريحات «معادية للإسلام»

تصاعد الغضب في دول عربية.. مقاطعة بضائع هندية حيال تصريحات «معادية للإسلام»
3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين

3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين
توجيه الاتهام لفرنسي حقن أشخاصا بـ«الإبر الغامضة»

توجيه الاتهام لفرنسي حقن أشخاصا بـ«الإبر الغامضة»
كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور

كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور
إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند

إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«ريال مدريد» يحسم صفقة تشواميني
«ريال مدريد» يحسم صفقة تشواميني
الاتحاد السلوفاكي يطيح مدرب المنتخب
الاتحاد السلوفاكي يطيح مدرب المنتخب
بسبب «التحية النازية».. اعتقال مشجعين بريطانيين في «ميونيخ»
بسبب «التحية النازية».. اعتقال مشجعين بريطانيين في «ميونيخ»
في حديث سري مع زملائه.. محمد صلاح ينوي مغادرة «ليفربول» إلى «برشلونة»
في حديث سري مع زملائه.. محمد صلاح ينوي مغادرة «ليفربول» إلى ...
المنتخب الأسترالي يتجاوز الإمارات ويضرب موعدا مع بيرو في ملحق كأس العالم 2022
المنتخب الأسترالي يتجاوز الإمارات ويضرب موعدا مع بيرو في ملحق كأس...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في بيان رسمي انفصال بيكيه وشاكيرا بسبب الخيانة
في بيان رسمي انفصال بيكيه وشاكيرا بسبب الخيانة...
رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»
رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى ......
كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل
كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل...
شاهد.. احتفال مشجعي ميلان في ميدان الشهداء بطرابلس
شاهد.. احتفال مشجعي ميلان في ميدان الشهداء بطرابلس...
ليلة الأبطال بين ريال مدريد وليفربول في باريس بالتوقيت الليبي
ليلة الأبطال بين ريال مدريد وليفربول في باريس بالتوقيت ......
المزيد
بعد انسحابه من «رولان غاروس».. زفيريف يخضع لجراحة في أربطة الكاحل
بعد انسحابه من «رولان غاروس».. زفيريف يخضع لجراحة في أربطة ......
إنجلترا تخطف تعادلا مثيرا من ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا تخطف تعادلا مثيرا من ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية...
منتخب إيطاليا يفوز على المجر في دوري الأمم الأوروبية
منتخب إيطاليا يفوز على المجر في دوري الأمم الأوروبية...
المنتخب الأسترالي يتجاوز الإمارات ويضرب موعدا مع بيرو في ملحق كأس العالم 2022
المنتخب الأسترالي يتجاوز الإمارات ويضرب موعدا مع بيرو في ......
في حديث سري مع زملائه.. محمد صلاح ينوي مغادرة «ليفربول» إلى «برشلونة»
في حديث سري مع زملائه.. محمد صلاح ينوي مغادرة «ليفربول» إلى ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط