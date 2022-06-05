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نادال يحرز لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة 14 ويعزز رقمه القياسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 يونيو 2022, 05:36 مساء
نادال يحرز لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة 14 ويعزز رقمه القياسي
نادال يحرز لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة 14 ويعزز رقمه القياسي. (الإنترنت)
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عزز الإسباني رافائيل نادال، رقمه القياسي وأحرز لقبه 14 في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد الفوز (6-3 و6-3 و6-صفر) على النرويجي كاسبر رود في النهائي في باريس، اليوم الأحد.

وبات نادال يملك 22 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، ويتقدم بلقبين على أقرب منافسيه في هذا الرقم القياسي.

وفي البداية، تبادل نادال الذي يتطلع لتعزيز رقمه القياسي، وحصد لقبه 22 في البطولات الأربع الكبرى، كسر الإرسال بشكل مبكر مع رود المصنف الثامن عالميًا.

لكن اللاعب الإسباني كسر إرسال رود مرة أخرى، ليتقدم (4-1) ثم يحسم المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية، تكرر الأمر ذاته وكسر كل لاعب إرسال منافسه، قبل أن ينجح نادال في كسر إرسال رود مرتين متتاليتين، منها مرة بسبب خطأ مزدوج من اللاعب النرويجي، ليتقدم في النتيجة.

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نادال لتعزيز أرقامه
وعزز «نادال» رقمه القياسي في البطولة بلقب رابع عشر، ورفع رصيده في بطولات الغراند سلام إلى اثنين وعشرين لقبًا، معززًا رقمه القياسي، كما أنه أصبح بعمر السادسة والثلاثين ويومين، أكبر لاعب سنًا يتوّج ببطولة رولان غاروس، وفقا لـ«بي ان سبورت».

وكان يسعى «رود» أولُ نرويجي يبلغ نهائي إحدى بطولات الغراند سلام، إلى الإطاحة بمثله الأعلى الذي تعلم مبادئ التنس في أكاديميته، وإحراز باكورة ألقابه في البطولات الأربع الكبرى.

الإسباني رافائيل نادال في نهائي الرجال لبطولة رولان غاروس للتنس. (الإنترنت)
الإسباني رافائيل نادال في نهائي الرجال لبطولة رولان غاروس للتنس. (الإنترنت)
الإسباني رافائيل نادال في نهائي الرجال لبطولة رولان غاروس للتنس. (الإنترنت)
الإسباني رافائيل نادال في نهائي الرجال لبطولة رولان غاروس للتنس. (الإنترنت)
الإسباني رافائيل نادال في نهائي الرجال لبطولة رولان غاروس للتنس. (الإنترنت)
الإسباني رافائيل نادال في نهائي الرجال لبطولة رولان غاروس للتنس. (الإنترنت)
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