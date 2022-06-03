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«رولان غاروس»: نادال إلى النهائي الكبير الثلاثين في مسيرته بعد انسحاب زفيريف

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 يونيو 2022, 07:04 مساء
«رولان غاروس»: نادال إلى النهائي الكبير الثلاثين في مسيرته بعد انسحاب زفيريف
رفائيل نادال، (أرشيفية: الإنترنت)
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بلغ الإسباني رافايل نادال المصنف خامسا، النهائي الكبير الثلاثين في مسيرته والرابع عشر في بطولة «رولان غاروس» الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بعد انسحاب منافسه الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث نتيجة إصابة قوية تعرض لها في نهاية المجموعة الثانية.

وحسم نادال الذي يحتفل الجمعة بميلاده السادس والثلاثين، المجموعة الأولى بصعوبة بالغة 7-6 (10-8) ثم عانى كل من اللاعبين على إرساله في المجموعة الثانية التي وصلت الى شوطها الثاني عشر والتعادل 6-6، قبل أن يتعرض زفيريف لإصابة قوية في كاحله الأيمن ما اضطره لمغادرة الملعب على كرسي متحرك قبل أن يعود لاحقا على عكازين لإعلان انسحابه، حسب وكالة «فرانس برس».

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