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رولان غاروس: نادال يجرد ديوكوفيتش من اللقب ويبلغ نصف النهائي للمرة 15

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 يونيو 2022, 01:27 صباحا
رولان غاروس: نادال يجرد ديوكوفيتش من اللقب ويبلغ نصف النهائي للمرة 15
رافايل نادال. (أرشيفية: الإنترنت)
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جرّد الاسباني رافايل نادال، حامل اللقب 13 مرة، غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميًا، من لقبه في رولان غاروس، بعد أن حسم المواجهة رقم 59 التي جمعته مع غريمه، ليبلغ الدور نصف النهائي لثانية البطولات الأربع الكبرى للمرة الخامسة عشرة، بفوزه عليه الثلاثاء 6-2، 4-6، 6-2، 7-6 (7/4).

وثأر «رافا» من خسارته في نصف نهائي نسخة العام الماضي أمام الصربي الذي ألحق به الهزيمة الثالثة فقط في تاريخ مشاركاته في رولان غاروس، وحقق انتصاره الـ29 على ديوكوفيتش في المواجهات المباشرة بينهما مقابل 30 للصربي، وفق وكالة «رويترز».

ويلتقي نادال في دور الأربعة مع الألماني ألكسندر زفيريف، الثالث عالميًا، الفائز على الإسباني الواعد كارلوس ألكاراس.

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