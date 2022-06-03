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«رولان غاروس»: رود إلى النهائي الكبير الأول في مسيرته لمواجهة نادال

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 يونيو 2022, 10:34 مساء
«رولان غاروس»: رود إلى النهائي الكبير الأول في مسيرته لمواجهة نادال
النرويجي كاسبر رود، (أرشيفية: الإنترنت)
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بلغ النرويجي كاسبر رود المصنف ثامنا، النهائي الكبير الأول في مسيرته، بفوزه على المخضرم الكرواتي مارين تشيليتش العشرين 3-6 و6-4 و6-2 و6-2 الجمعة في نصف نهائي بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب.

ويلتقي ابن الـ23 عاماً في النهائي المتمرس الإسباني رافايل نادال الخامس الذي بلغ مباراة اللقب في رولان غاروس للمرة الرابعة عشرة في مسيرته بفوزه في المجموعة الأولى على الألماني ألكسندر زفيريف الثالث 7-6 (10-8) قبل انسحاب الأخير والنتيجة 6-6 في الثانية بسبب التواء في الكاحل، حسب وكالة «فرانس برس».

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