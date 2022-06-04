في بيان رسمي انفصال بيكيه وشاكيرا بسبب الخيانة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم جيرارد بيكيه والنجمة الكولومبية شاكيرا، اليوم السبت، انفصالهما بعد علاقة لأكثر من عقد أثمرت طفلين.

وقال الثنائي في بيان مشترك: «يؤسفنا تأكيد انفصالنا، نطلب احترام الخصوصية من أجل أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا»، بحسب «فرانس برس».

وأكد موقع «إلبريوديكو» الإسباني أن شاكيرا اكتشفت خيانة بيكيه، حيث عبرت عن ذلك في كلمات أغنيتها الأخيرة «تهانينا»، ووفق الموقع، فقد تجنب كل من شاكيرا وبيكيه أخيرًا إضافة أي صور مشتركة لهما على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما.