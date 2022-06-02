«رولان غاروس»: غوف إلى أول نهائي كبير لها بفوز سهل على تريفيزان

القاهرة - بوابة الوسط

تأهلت الأميركية الشابة كوكو غوف، المصنفة 23 عالميا إلى نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الكبرى في كرة المضرب، لتخوض أول مباراة نهائية لها في غراند سلام أمام البولندية المصنفة أولى عالميا إيغا شفيونتيك.

وعبرت غوف البالغة 18 عاما، على حساب الإيطالية مارتينا تريفيزان (59 عالميا) بعدما تغلبت عليها 6-3 و6-1 في مباراة استمرت ساعة و28 دقيقة، وفقا لـ«فرانس برس».

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وأصبحت الأميركية أصغر لاعبة تبلغ المباراة النهائية على الملاعب الترابية منذ البلجيكية كيم كلايسترز في 2001، والأصغر في نهائي بطولة كبرى منذ الروسية ماريا شارابوفا في ويمبلدون العام 2004.