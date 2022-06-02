شفيونتيك تصل إلى نهائي «رولان غاروس» للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا في كرة المضرب، النهائي الثاني لها في رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بعد فوزها السهل، اليوم الخميس على الروسية داري كاساتكينا المصنفة العشرين 6-2 و6-1.

ورفعت البولندية البالغة 21 عاما، والمتوجة في رولان غاروس العام 2020، سلسلتها إلى 34 مباراة دون خسارة، بفوزها السهل على ملعب فيليب شاترييه في ساعة و4 دقائق، وفقا لـ«فرانس برس».

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وستعادل شفيونتيك سلسلة الأميركية فينوس وليامس، الأطول في الألفية الثالثة، بحال تغلبها في النهائي على الفائزة بين الأميركية كوكو غوف (23) والإيطالية مارتينا تريفيزان (59).