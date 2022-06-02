كولهوف وشيبهارا يتوجان بلقب الزوجي المختلط في «رولان غاروس»

القاهرة - بوابة الوسط

الزوجي المختلط المكون من الهولندي فيسلي كولهوف واليابانية إينا شيباهارا يتوج بلقب بطولة رولان غاروس للتنس بفوزهم على الثنائي البليجكي يوران فليجن والنرويجية أولريكي إيكيري (2 - 0)

توج الهولندي ويسلي كولهوف، واليابانية إينا شيبهارا، اليوم الخميس، بلقب الزوجي المختلط في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان غاروس» ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وفاز ويسلي وشيبهارا على الثنائي النرويجي المكون من أولريكي إيكيري ويوران فليجين بنتيجة (7 -6 و6- 2) في النهائي.

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واحتاجت كولهوف وشيبهارا إلى ساعة واحدة و29 دقيقة لحصد اللقب الأول في مسيرتيهما بالبطولات الكبرى.