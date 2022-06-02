المنتخب البرازيلي يكتسح نظيره الكوري الجنوبي

القاهرة - بوابة الوسط

فاز المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، بنتيجة كبيرة على مضيفه منتخب كوريا الجنوبية بخماسية مقابل هدف، في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما اليوم الخميس، في «سيول».

وتقدم ريشارليسون بهدف مبكر للمنتخب البرازيلي في الدقيقة السابعة، لكن أوي جو هوانغ، أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 31.

وحصل المنتخب البرازيلي على ضربة جزاء قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول، نتيجة عرقلة أليكس ساندرو، ليسجل منها نيمار الهدف الثاني للسامبا.

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وتسبب أليكس ساندرو في حصول منتخب البرازيل على ضربة جزاء جديدة في الدقيقة 57، ليسجل منها نيمار الهدف الثاني له والثالث لبلاده.

ونجح كوتينيو بعد مشاركته بدلا من نيمار، في تسجيل الهدف الرابع للبرازيل في الدقيقة 80، ثم أحرز غابريل جيسوس الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع.